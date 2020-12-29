Zehra Zümrüt Selçuk: Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aylin Sözer'in katilinin en ağır cezayı alacağını belirterek davayı takip edeceklerini duyurdu.

İstanbul''da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından vahşice katledildi.

Maltepe'deki evinde esir alınan Sözer, Kemal Delbe tarafından boğazı kesildikten sonra yanıcı madde ile yakılarak hayatını kaybetti.

Saldırgan ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaşanan bu cinayet de Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olayın ardından sosyal medyada peş peşe tepkiler gelirken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KATİLİ EN AĞIR CEZAYI ALACAK, TAKİPTEYİZ"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız."