Zehra Zümrüt Selçuk: Güvensiz maske üreten firmalara idari para cezası uygulandı

Pandemi sürecinde güvensiz maske üreterek halk sağlığını riske atan firmalara idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Koronavirüs sürecini fırsata çevirmeye çalışarak sağlığa tehdit oluşturan maskelerin üretimini sağlayan firmalara idari işlemler uygulandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde güvensiz maske üreterek halk sağlığını riske atan firmalara idari para cezası uyguladıklarını duyurdu.

Zehra Zümrüt Selçuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlığı ve güvenliği için maske gibi kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER BERTARAF EDİLEBİLECEK

Kişisel Koruyucu Donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldıklarını, 43 marka için de idari süreç başlattıklarının bilgisini veren Bakan Selçuk, “Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz” dedi.

ART NİYETLİ ÜRETİCİLERE TAKİP

Maske üretiminde art niyetli üreticilerin piyasaya güvenli ürün sunmalarını sağlamak amacıyla gerekli takibin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, “Yaptığımız planlı ve ihbar denetimleri, kurumlar arası iş birliği vasıtasıyla piyasada bulunan solunum koruyucu ve diğer kişisel koruyucu donanımların güvenli olması, hiçbir koruma sağlamayan, standartlara uygun olmayan maskelerin piyasada bulunmaması konusunda faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek.” diye konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÜVENLİ ÜRÜN TEDARİKİ SAĞLIYORUZ"

COVID-19 pandemisi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucularla ilgili Devlet Malzeme Ofisi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, “Bakanlığımızın koordinasyonu ile 200’den fazla marka ve model kişisel koruyucu donanım, onaylanmış kuruluşlarda test ediliyor. Böylece sağlık çalışanlarına güvenli ürün tedariki sağlanmasında katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, artan ihtiyaç nedeniyle Kişisel Koruyucu Donanım üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek sağlandığını da vurguladı.

ONAYLI KURULUŞLAR SAYESİNDE PİYASAYA GÜVENLİ ÜRÜN SUNULUYOR

Geçmiş yıllarda maske belgelendirmesinin ülkemizde kısıtlı imkanlarla yapılabildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, artık onaylanmış kuruluşların altyapısının geliştirilmesi sayesinde piyasaya güvenli ürün sunulmasının kolaylaştığını belirtti.

Zehra Zümrüt Selçuk, “Kişisel Koruyucu Donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere güvenli ürün üretimi ve doğru belgelendirme konusunda Bakanlığımız tarafından bilgilendirme yapılıyor. Kişisel koruyucu donanımlara yönelik CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet Hattı gibi iletişim kanallarımız üzerinden gelen bilgi edinme başvurularına cevap veriliyor.” bilgisini verdi.