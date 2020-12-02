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    Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru alınmaya başladığını bildirdi.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 12:23
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    Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden "Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." mesajı yayınlayarak bilgi verdi.

    BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

    Başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleşeceğinin aktarıldığı bilgilendirmede, www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresi paylaşıldı.

    Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz #1

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