- Haberler
- Gündem Haberleri
- Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz
Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru alınmaya başladığını bildirdi.
- DHA
- 02.12.2020 - 11:14
- Güncelleme : 02.12.2020 - 12:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden "Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." mesajı yayınlayarak bilgi verdi.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Başvuruların e-devlet üzerinden gerçekleşeceğinin aktarıldığı bilgilendirmede, www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresi paylaşıldı.