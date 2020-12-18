Aile Çalışma Bakanı Selçuk ile İyi Partili vekil arasında Meclis'te gerginlik yaşandı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde Meclis'teki görüşmeler son düzlüğe girdi.

Görüşmeler kimi zaman renkli kimi zaman da sert bir şekilde ilerliyor.

Son olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.



Görüşmelerde CHP ve İyi Parti sıralarından, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu iddiası gelice Meclis'te tansiyon yükseldi.

"AŞIRI YOKSULLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Bakan Selçuk iddialara "Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim.

17 YILDA 42 BASAMAK YÜKSELDİK

BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54’üncü sıraya geldik" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

HAY MAŞALLAH

Bakan Selçuk'un bu sözlerine İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, araya girerek “Hay maşallah!” diye tepki gösterdi.

EVET HAY MAŞALLAH

Zehra Zümrüt Selçuk, bu sözler üzerine sinirlenerek "Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002’de orta insani gelişmedeydik, 2009’da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?" dedi

Zehra Zümrüt Selçuk: Niye olumlu verilerden gocunuluyor İZLE