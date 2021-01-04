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- Zehra Zümrüt Selçuk: Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Zehra Zümrüt Selçuk: Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 bin 920 ilaç için 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayrıldığını hatırlattı.
- AA
- 04.01.2021 - 00:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Önce insan diyerek her zaman vatandaşların yanında olduklarına dikkat çeken Bakan Selçuk, 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayırdıklarını söyledi.
"YILDA 40 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN KAYNAK AYIRIYORUZ"
Bakan Selçuk, “Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz.
"Önce insan" diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız.” dedi.