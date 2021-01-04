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Zehra Zümrüt Selçuk: Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Zehra Zümrüt Selçuk: Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 bin 920 ilaç için 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayrıldığını hatırlattı.