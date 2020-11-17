Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, test sonucunun ardından tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tedavisine evden devam edildiğini söyledi.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

KABİNE TOPLANTISINA KATILAMADI

Koronavirüse karşı ek önlemlerin görüşülmesi için gerçekleşen kabine toplantısı öncesi test yaptıran Selçuk, sonucu nedeniyle de bu toplantıda yer alamadı.