Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Devletin içerisinde yuvalanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetime el koymaya kalktı.

Ruhunu bir meczupa teslim edenlerin unuttuğu bir şey vardı.

Millet, iradesine sahip çıktı.

Canı pahasına meydanlara inen korkusuz kahramanlar, eli silahlı teröristlerin üzerine yürüdü, tankların önüne yattı ve darbe girişimine izin vermedi.

15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren isimlerden birisi de dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı oldu.

Emekli Korgeneral Zekai Aksallı, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin yanı sıra Süleymanşah Türbesi'nin taşındığı Şah Fırat Operasyonu ve Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı gibi birçok kritik görevlerde önemli rol aldı.

Zekai Aksakallı 2020 yılında düzenlenen YAŞ Toplantısı sonrası emekliliğe sevk edildi.

Ömer Halisdemir'e verdiği emirle FETÖ'cü Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmesine izin vermeyen Zekai Aksakallı yıllar sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Habertürk yayınında Kemal Öztürk'ün konuğu oldu.

O gece yaşananları tek tek anlatan Aksakallı, Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksakallı, "Ömer'in naaşına yöneldim. Tarif edilmez duygular, duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim." dedi.

Zekai Aksakallı, o gece Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Bizde kural vardır, ilk gelenleri çatışmalarda ön bölgeye almayız. Bunu sıkı sıkıya tembih ederim. Birgün kritik operasyonda Ömer'i yanımda gördüm. Belki de nadir kızdığım anlardan birisiydi. Şiddetle kızdım. Tim komutanı vardı, Rıza üsteğmen. Rıza'yı aradım 'emrimi dinlemiyor musunuz' diye. Arka plana gönderdik. Çok atılgan ve cesurdu. Emri verdiğinizde tereddüt olmaz, kimse geri dönüp bakmaz. Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki kurtulma umudu olabilir diye bölgeyi tarif ettim. Dedim 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Şehit haberini yine birlikte bizim yanımızda olan subaydan aldım. Daha sonra Semih Terzi'nin GATA'ya götürüldüğünü öğrendik.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Güvendiğim birlik komutanlarımı aramaya başladım. Toparlanmaları için. Diyarbakır'dan bir albayımız aradı. Semih Terzi'nin Silopi'den Diyarbakır'a gelip, Ankara'ya bir taburla geleceğini söyledi. Semih Terzi'yi arattım. İkaz ettirdim. 'Bu eylemden vazgeç' diye. Emir astsubayıma yaptırdım. Dalga geçerek burada uygun olmayan ifadeler kullandı. Semih Terzi ile görüşme durumumuz olmadı. Emir astsubayım 'komutan görüşecek' demesine rağmen. Bütün Türkiye sathındaki Fetullahçı olmadığını bildiğim birlik komutanları ile temasa geçtim. Adana tümen komutanı ile İncirlik kritik olduğu için irtibata geçtik. Devletten ilgili bakan, Başbakan, MİT Müsteşarımızla görüştük. İçişleri Bakanımızla daha sonra görüştük Akıncı'ya yapacağımız operasyonla ilgili. Oradan kurtaracağımız komutanlarla ilgili. Her dakikası dramatik olan bitmeyen bir gece başlamış oldu.

Olağanüstü durumlarda daha sakin oluruz. Vakur içerisinde zerre kadar heyecan duymadan. Fakat tabii ülkenin durumundan dolayı büyük hassasiyetimiz vardı. Onun duygusal boyutu bu yöndendi. Böyle bir duygusal ortamda emri aldı. Herhangi bir heyecan, tereddüt asla! Geriye gidecek olursak, 2015'de hendek meskun mahal operasyonlarını Silopi, Cizre'de yaparken not geldi. Üssümüze saldırı vardı, yaralılar vardı. Toplantıdan izin isteyip, ayrıldım. Vali, ordu komutanı vardı. Bölgeye gittim. Yaralıları getirmelerini söyledim. Yaralıları helikopterle gönderdim. Üssün önüne gelince müthiş bir saldırı başladı. 45-50 dakika sürdü. 90'a yakın, 80 küsur füze attılar. Orada korumalar ilk refleks olarak bize kalkan oldular. Bununla ilgili çok hadiseler var. Bunların en azı 15-20 yıl bölgede geçirmiş, yüzlerce çatışmadan geçmiş, karakteri ve vatanseverliğiyle kendilerini ispat etmiş arkadaşlardı. Fetullahçı teröristlerin morallerini bozdu Semih Terzi'nin öldürülmesi. Müthiş bir moral çöküntüye girdiler. Semih Terzi kara operasyonlarının komutanıydı. Marmaris, sayın Cumhurbaşkanımıza suikaste giden general Sönmez Ateş de emri Semih Terzi'den almıştı. Bizim birlik özel kuvvetler çok elit, operasyondaki başarısı çok yüksektir. O yüzden bu operasyon çok önemliydi.

Özel Kuvvetler tarihi şanlı şerefle dolu birlik. Süleymaniye'de özel kuvvetler timinin alıkonulması, çuval hadisesi dediğimiz aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Bu tür olaylar uzun yıllar her kademesinde görev yaptığım özel kuvvetlerde, özel kuvvetler komutanı olduğunuzda geniş coğrafyadasın. Kafkaslar, Kerkük. Herkese yetişip emir verme şansın yok. Prensipler dahilinde yönetmek. Bazı konularda emir beklemeden hareket etmek için geçmiş tecrübelere dayanarak 8 maddelik emiri imza karşılığında tebliğ edilmesi. Bu konuda benden emir beklememesi gerektiğini şifahi olarak tebliğ ettik. Son madde durum ve şartlar ne olursa olsun esarete düşmek, teslim olmak asla düşünülemez, şehadet esastır. Irak'tan sorumlu tugay komutanı iken müttefikleriniz iyi niyetle yaklaşıyorsunuz fakat onlar maalesef hedeflerden vazgeçmiyor. Kerkük'e timimiz girecekti. Amerikalılar size jest yapmak istiyor, helikopterle taşımak istiyor dendi. Çok şaştım. Şu anda hapiste olan biri 'Amerikalılar çok istiyor' dedi. Erbil havalanına indiler. Amerikan paramiliter bir grup tarafından teslim alınmaya çalışıldı. Bizim çocuklar görüşünce, emniyete alın, kimse kıpırdamasın dedikten sonra Amerikalı üs komutanı bölgenin kan gölüne döneceğini ve bu aralar çeşitli yerlerdeki birliklerin Erbil'e intikal emrini verdik. Olay çözüldü. Bizim yaşadığımız coğrafyada proaktif davranmak zorundasın. Süleymaniye olayında komutanlık zaafiyeti mevcuttur. O ona soruyor, o ona soruyor. Böyle bir şey olmaz.

Öncelikle Cumhurbaşkanımızın ele geçirelememesi, vefakar ve fedakar halkımızın sokağa çıkması. Askerimiz, polisimiz ve kamu görevlilerinin darbeye birlik ve beraberlikle darbeye direnmesi. Semih Terzi'nin öldürülmesi. Özel Kuvvetlerin ele geçirilememesi Semih Terzi'nin öldürülmesiyle paralel değerlendirebiliriz. Bizim millete has bir durum bu. Normal şartlarda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği tek vücut, tek kalp haline geldiği bir geceydi. O yüzden her defasında darbelerde farklı yöntemler farklı şekiller çalışılıyor. Her defasında hevesleri kursağında kalıyor.



Bağımsız, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti devleti istemiyorlar. Bu coğrafyada müslüman bir Türk devleti de istenmiyor. Bu tarihte böyle, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Yüce Türk milletinin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım.