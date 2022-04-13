Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’a yakınları ve sevenleri veda etti. Beyaz’ın cenazesi defnedilmek üzere Topkapı’ya götürüldü.

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oğlu duyurdu

Beyaz'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğuzhan Beyaz, Twitter hesabından “Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik.” diye yazdı.

Topkapı’da defnedilecek

Çok sayıda seveni ve yakının katıldığı törenle Zekeriya Beyaz’ın cenaze namazı, öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı.

DHA'nın haberine göre cenazede ilahiyatçının yakınları gözyaşlarına boğulurken; cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

Zekeriya Beyaz kimdir?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü'nde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.