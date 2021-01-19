Zeki Demirkubuz kimdir? Zeki Demirkubuz neden gündemde? Zeki Demirkubuz hakkında bilgiler..

Türkiye'de ve dünya çapında büyük ilgi gören yönetmen Zeki Dmierkubuz, 2006 yılında çektiği " Kader" filmi ile sosyal medyanın gündemine geldi. Kullanıcılar, Zeki Demirkubuz kimdir? merak ediyor.

Yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Filmleri ile dünya çapında festivallere aday gösterilen Demirkubuz hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

2006 yılında çektiği Kader filminden bir replik paylaşan yönetmen, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Son olarak İşler Güçler dizisinin finalinde rol alan Zeki Demirkubuz Twitter hesabından, "Aşk; kendine dönük olarak acı çekmek, ötekine dönük olarak acı vermek arzusu taşır" ifadelerini kullandı. Demirkubuz'un paylaşımına birçok kişiden yorum geldi.

Peki, Zeki Demirkubuz kimdir? İşte Zeki Demirkubuz'un hayatı ve filmleriyle ilgili bilgiler...

ZEKİ DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Zeki Demirkubuz 1964 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Ortaokulu Isparta'da, Gönen Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti.

CEZAEVİNE GİRDİ

Liseye İstanbul'da başladı ancak öğrenimini tamamlamadan fabrika ve atölyelerde çalışmaya başladı. 1980 darbesi döneminde cezaevine girdi. Bu dönemde edebiyata ilgi duymaya başlayıp, Dostoyevski'yi keşfetti.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Tahliyesinden sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi.

Sinemaya 1986 yılında Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı. İlk uzun filmi C Blok'u (1994) çekene kadar çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yaptı.

MASUMİYET FİLMİYLE TANINDI

C Blok'tan sonra Demirkubuz, kendi senaryolarını yazan bağımsız bir yönetmen olarak çalışmaya devam etti. Uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler, Demirkubuz'u Venedik Film Festivali'nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet'le tanıdılar.



Demirkubuz'un üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa, Türkiye'deki film festivallerinin yanı sıra Locarno ve Rotterdam Film Festivalleri de dahil olmak üzere Avrupa'da yapılan çok sayıda film festivalinde gösterildi.

CANNES FİLM FESTİVALİ

Bu dönemde Zeki Demirkubuz "Karanlık Üzerine Öyküler" adını verdiği üçlemesinin çalışmalarına başladı. Üçlemenin ilk iki filmi, Yazgı ve İtiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin "Un Certain Regard" bölümünde gösterildi.

Üçlemesini başrolünü de üstlendiği Bekleme Odası'yla (2003) tamamlayan Demirkubuz, daha sonra Masumiyet'in başlangıç öyküsünü anlatan Kader'i çekti.

2009 yılında gösterime giren 'Kıskanmak' filminin ardından, 'Yeraltı' (2012) adlı filmi çekti.

Bulantı ve Kor filmlerini 2015 itibarıyla tamamladı. Kemal Sunal'ın oynadığı "Yoksul" filminde de yer alan Zeki Demirkubuz, İşler Güçler dizisinin final bölümünde de oynadı.

ZEKİ DEMİRKUBUZ KADER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bekir Uğur'a aşıktır. Uğur Zagor'u sevmektedir, Zagor ise suç işlemeyi....

Cihargir'de gittiği kahvenin çaycısını oyuncu yapması, desteklediği Beşiktaş'ın hiç bir maçını kaçırmaması ve siyasal ideolojik tercihini sosyalizmden yana kullanması gibi aykırı kimlikleri olan yönetmen Zeki Demirkubuz bu defa da aşkın masumiyetinin peşine düşme kaygısında.

Kör düğüm olmuş bir aşk üçgeni, Bekir, Uğur ve Zagor'un bu zorlu yolculuğunda işler karışıktır. Bekir Uğur'a, Uğur Zagor'a, Zagor'da serseriliğe aşıktır. Karşılığını bulamayan kalplere tutkun bu üç insanın yolu, tutkunun beslediği bir kaderle birbirine bağlanır.

Uğur, Zagor'un hapisten çıktığı gece, mahallede işlenen bir cinayetin ardından ortadan kaybolur. Bu kayboluş, ilk başta Bekir'in umutsuz aşkından kurtulması için bir umut olsa da, aylar sonra Zagor'un İzmir'de işlediği bir cinayet sonrası hapse girmesinin ardından Uğur'un mahalleye dönmesi ile Bekir için yıllar sürecek amansız bir kovalamaca başlayacaktır.

Aşkının peşinde, kendini hiçe sayarak sürecek bu kovalamaca ile gururunu, benliğini, bütün kişiliğini yitirse de, bir tek şeyi, aşkın masumiyetini yitirmez. Zeki Demirkubuz, Uğur ile Bekir'in 40'lı yaşlarındaki hikayelerini anlattığı, başyapıtlarından sayılan "Masumiyet" filminin ardından, şimdi de Kader ile bu karakterlerin gençlik yıllarına bir bakış atıyor.