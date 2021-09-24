Zeki Müren’siz 25 yıl

Sanat camiasına eserleriyle derin izler bırakan Sanat Güneşi Zeki Müren, ölümünün 25'inci yılında kabri başında anıldı.

Türk sanat müziğinin Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 25'inci yılında Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Programa; Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci Bakırcı, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ile eşi İlknur Güner katıldı.

"EVRENSEL VE EFSANE BİR SANATÇIYDI"

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı programda konuşan Özlem Güner, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Müren’e karşı sevgi ve saygının devam ettiğini söyledi. "O herkesin Sanat Güneşi'ydi, bizim güneşimizdi, dayımız, canımız, kanımızdı. Onun ailesi olmaktan son derece gururlu ve onurluyuz. Evrensel ve efsane bir sanatçıydı. Her zaman zirvede, bu hiç değişmedi. Kendisi Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yaptığı bağışlarla, gençlere ışık tutmuştur." dedi.

"BAĞIŞLARI SONSUZLUĞA UZANIYOR"

Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan konuşmasında, Zeki Müren'in yaptığı bağışla topluma örnek olduğunu belirtti. Çalışkan, "Zeki Müren'in anıları, kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığı ile korurken bağışları sonsuzluğa uzanıyor. Her yıl TEV-Zeki Müren Fonu katlanarak büyüyor.

Gençlerimize eğitim olanağı, öğrencilerimize binlerce burs sağlıyor. Bu fonla bugüne kadar 3 bin 638 öğrenciye burs imkanı sağlandı. Yine açılan fonlarla Mehmetçik ailelerine de yardım eli uzatıldı." dedi.

Ayrıca Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde de sanatçı için tören düzenlendi.





























