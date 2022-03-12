Zelensky: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı

Vladimir Zelensky, "31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildi" ifadelerini kullanarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 17 gündür devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky saldırılara değindiği yeni video paylaştı.

Rusya’nın kayıplarına değinen Zelenskiy, "Sevgili Ukrayna vatandaşları. Melitopol şehrinde sabahın erken saatlerinde 2 bin kişi işgalcilere karşı toplanarak eylem düzenledi. İşgalciler Melitopol Belediye Başkanını esir aldılar. Eylemciler Belediye Başkanı’nın serbest bırakılmasını talep ettiler. Onlar bizim topraklarımızda yabancılar. Tüm gece boyunca ortaklarımızla belediye başkanının serbest bırakılması için ne yapabiliriz onu görüştüm" dedi.

"31 TAKTİK TABURU İMHA ETTİK"

Zelenskiy, "Rus askerlerinin savaşmamaları için askerlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Rus ordusunun 17 günde kaybettikleri onlarca yıl kaybettiklerinden daha fazla. Bu kadar süre zarfında daha önce böyle kayıplar vermemişlerdi. Artık birer birer değil, gruplar halinde teslim oluyorlar. 36 tank, 1205 zırhlı askeri araç, 60 uçak, 80’den fazla helikopter ve yüzlerce diğer teknik ekipmanları kullanılamaz hale geldi. Gurur duydukları son teknoloji harikası ekipmanlar imha edildi. İşgalciler bizi askerlerinin sayısıyla ve yaptıkları terör eylemleriyle yenmeye çalışıyor ama başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildi" dedi.

"RUS EKONOMİSİ SAVAŞI KALDIRAMAYACAK"

Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu duruma değinen Zelenskiy, "Mariopol’e insani yardım gönderdik. Bu tür yardımları her gün yapmaya çalışacağız. Kilise yöneticilerine Mariopol’de insani koridorları korudukları için teşekkür ederim. Diğer şehirler de insani koridorlar oluşturmak için çalışılıyor. Ruslar bu insani koridorlar boyunca sessizliğini korumalılar. Bunu da yapmazlarsa müzakerelerden ne beklenebilir ki ?Avrupa Komisyonu ile de çalışmaya devam ediyoruz Avrupa Birliği’ne girmek için. Avrupa’dan yeni yaptırım paketi bekliyoruz Rusya’yı barışa zorlamak için. Onların ekonomisinin bu savaşı kaldıramayacağını anlamalılar. Ukraynalılar, akrabalarınıza, birbirinize ve askerlerimize yardım etmeliyiz. Bu bizim olan ve ilerde olacak olan bağımsızlığımız için bir savaştır. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.