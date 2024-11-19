Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de resmi temaslarda bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında bir gazeteci, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna düzenlenen saldırının, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

"TÜM İMKANLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Zelenskiy, saldırının ABD menşeli silahlarla yapıldığına dair doğrudan bir doğrulama yapmaktan kaçınarak, şu ifadeleri kullandı:

Gereksiz detaylara girmeyeceğim. Ancak Ukrayna’nın uzun menzilli silahları var ve bunları kullanacağız. Kendi üretimimiz olan uzun menzilli insansız hava araçlarına sahibiz. Ayrıca artık Neptün füzelerimiz ve ATACMS füzelerimiz de var. Tüm bu imkanlarımızı değerlendireceğiz.

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"ALMANYA'NIN DA ONAY VERME ZAMANI GELDİ"

Zelenskiy, basın toplantısında Almanya’ya yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulunarak, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli füze kullanımına onay verme zamanının geldiğini vurguladı.

Zelenskiy konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uzun menzilli silahlar konusunda, tüm ülkelerin bu silahların kullanımını desteklemesi için çaba gösteriyoruz. Nükleer silahlara dair tehditkar açıklamaların ardından, Almanya’nın da artık bu konuda adım atmasının zamanı geldiğine inanıyorum.

DANİMARKA'DAN 137 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, basın toplantısında Ukrayna’nın savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla 137 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurdu. Frederiksen, açıklamasında şunları ifade etti:

Danimarka’nın Ukrayna savunma sanayisine yönelik 137 milyon doları aşan yeni desteği, bu zorlu dönemde hayati önem taşıyor. Bu yatırımı kutlamak belki garip gelebilir, ancak şunu net bir şekilde söylemek istiyorum: Avrupa’da barış ancak güçlü bir savunma ile sağlanabilir.

Zelenskiy’nin Almanya’ya yaptığı çağrı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’daki hedeflerin vurulmasına onay vermesinin ardından geldi. Özellikle savaşın bininci gününde, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki bir hedefi ABD yapımı uzun menzilli füzelerle ilk kez vurduğuna dair açıklamalar, bu tartışmanın merkezinde yer aldı.

Bu gelişmelere karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise nükleer doktrinini güncelleyerek, Rusya’nın nükleer silah kullanım eşiğini daha düşük bir seviyeye indiren kararı onayladı ve gerilimi daha da tırmandırdı.