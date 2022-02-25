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    Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

    Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş videosu yayımladı. Zelenskiy hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 09:24
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    Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama daha yaptı.

    Ateşkes çağrısında bulunan Zelenskiy, “Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” mesajını yineledi.

    “RUSYA BİZİMLE KONUŞMAK ZORUNDA KALACAK”

    Ukrayna lideri “Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi.

    Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenskiy, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

    Ukraynalı lider gece saatlerinde yaptığı konuşmada Kiev’den ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın bir numaralı hedefi olduğunu bildiğini söylemişti.

    Zelenskiy den Rusya ya ateşkes çağrısı #1

    ‘HEM ASKERİ HEM DE SİVİL BÖLGELERİ HEDEF ALIYORLAR’

    Ukraynalı lider, gün doğumu öncesinde çok sayıda füze saldırısının olduğu yönündeki haberleri de doğruladı.

    Füze saldırılarının yerel saatle sabaha karşı 04.00’te başladığını bildiren Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını da sözlerine ekledi.

    RUSYA REDDETTİ

    Rusya ise daha önce sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetmişti.

    Ancak daha önce de bildirdiğimiz üzere, gece saatlerinde Kiev’de patlama sesleri duyulmuştu. Sivillerin yaşadığı bir binaya da bir füzenin isabet ettiği görülmüştü.


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