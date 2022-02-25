Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği

Eski bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin küçümsenmesine Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Gökbakar "Asıl atıp tutan herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?" diye sordu.

Rusya, dün sabah saatleri itibarıyla Ukrayna'ya girdi.

Savaşın başlamasıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yönelik eleştiriler de yapılmaya başlandı.

ZELENSKİY'NİN KOMEDYENLİK GEÇMİŞİ ELEŞTİRİLDİ

Zelenskiy'nin, eski bir komedyen olması nedeniyle küçümsenip, ülke yönetiminde etkisiz olduğu görüşü ortaya atıldı.

Zelenskiy'nin yerine Putin'in karşısında asker kökenli stratejist bir liderin olması gerektiğinin savunulduğu görüşe katılan çok sayıda insan oldu.

"KOMEDYEN ZELENSKİY, CESURCA VE YALNIZ BAŞINA ÜLKESİNİ SAVUNUYOR"

Bu eleştirilerin ardından komedyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Gökbakar, Zelenskiy'le ilgili eleştirilere sitem dolu cümlelerle cevap vererek, "Bana ve diğer komedyenlere 'İşte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?" dedi.