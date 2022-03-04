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- Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi
Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 17:20
- Güncelleme : 04.03.2022 - 18:01
Ukrayna'da Rus askeri birlikleri tarafından başlatılan harekatın 9'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.
Daha önce Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirerek başkent Kiev'e de yaklaşan Rus birlikleri, ülkedeki kontrolünü artırıyor.
Son olarak Zaporijya Nükleer Santrali'nin de ele geçirilmesiyle Ukraynalıların ülkeyi terk etme çabaları hızlandı.
ZELENSKY'NİN KAÇTIĞI İDDİASI
Savaşın ilk gününden bu yana halkla birlikte savaşarak Ukrayna'nın direnişine destek veren Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin kaçtığına dair söylentiler, ara ara gündeme getiriliyor.
Kaçtığı iddialarına her seferinde videolu yanıt veren Zelensky'nin bu kez de Polonya'ya gittiği iddia edildi.
UKRAYNA: ZELENSKY KİEV'DE
Ukrayna tarafı ise bu iddiayı yalanladı.
Ukrayna yetkilileri, Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Kiev'de olduğunu açıkladı.
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UKRAYNA'DAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Zelensky'nin Ukrayna'daki saldırıların ardından Polonya'ya kaçtığını ifade etti.
Rus basınında hızla yayılan bilgi, henüz Ukrayna tarafından teyit edilmedi.
KONUTUNA GİRİLEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Volodin, aynı zamanda Ukrayna parlamentosu olan Rada'nın millletvekillerinin de Zelensky'nin Lviv'deki konutuna giremediklerini ifade etti.
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