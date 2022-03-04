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    Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi

    Daha önce kaçtığı iddialarına video ile yanıt vererek yalanlayan Zelensky'nin bu kez de Polonya'ya kaçtığı iddiası yayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 18:01
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    Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi

    Ukrayna'da Rus askeri birlikleri tarafından başlatılan harekatın 9'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

    Daha önce Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirerek başkent Kiev'e de yaklaşan Rus birlikleri, ülkedeki kontrolünü artırıyor.

    Son olarak Zaporijya Nükleer Santrali'nin de ele geçirilmesiyle Ukraynalıların ülkeyi terk etme çabaları hızlandı.

    ZELENSKY'NİN KAÇTIĞI İDDİASI

    Savaşın ilk gününden bu yana halkla birlikte savaşarak Ukrayna'nın direnişine destek veren Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin kaçtığına dair söylentiler, ara ara gündeme getiriliyor.

    Kaçtığı iddialarına her seferinde videolu yanıt veren Zelensky'nin bu kez de Polonya'ya gittiği iddia edildi.

    UKRAYNA: ZELENSKY KİEV'DE

    Ukrayna tarafı ise bu iddiayı yalanladı.

    Ukrayna yetkilileri, Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Kiev'de olduğunu açıkladı.

    Zelenskiy'den Ukrayna'yı savunuyoruz videosu VİDEO ARŞİV

    UKRAYNA'DAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

    Rusya Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Zelensky'nin Ukrayna'daki saldırıların ardından Polonya'ya kaçtığını ifade etti.

    Rus basınında hızla yayılan bilgi, henüz Ukrayna tarafından teyit edilmedi.

    Zelensky nin Polonya ya kaçtığı iddia edildi #1

    KONUTUNA GİRİLEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Volodin, aynı zamanda Ukrayna parlamentosu olan Rada'nın millletvekillerinin de Zelensky'nin Lviv'deki konutuna giremediklerini ifade etti.

    Duma nedir

    Zelensky nin Polonya ya kaçtığı iddia edildi #2


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