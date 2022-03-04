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Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi

Zelensky'nin Polonya'ya kaçtığı iddia edildi

Daha önce kaçtığı iddialarına video ile yanıt vererek yalanlayan Zelensky'nin bu kez de Polonya'ya kaçtığı iddiası yayıldı.