Zelensky alyansını orta parmağına takıyor çünkü...

Rus ordusunun saldırılarına karşı direnen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky hakkında merak edilenlerden biri de evlilik yüzüğü oldu. Zelensky, alyansını yüzük parmağına takmıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, günlerdir sürüyor...

Taraflar müzakere masasına oturdu ancak henüz "ateşkes" haberi gelmedi.

Bölgeden gelen haberler ise herkesi endişelendiriyor.

Son günleri oldukça zor geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise gündemdeki isimlerden.

Evli ve iki çocuğu olan Zelenskiy son fotoğrafında alyansının orta parmağında olduğu görüldü.

Zelenskiy evlilik yüzüğünü yüzük parmağı yerine orta parmağına takmasının nedenini daha önce açıklamıştı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir fotoğrafında yer alan yüzük detayı gözlerden kaçmadı.

Zelenskiy'nin alyansını neden yüzük parmağı yerine, orta parmağına taktığı araştırılmaya başlandı.

Daha önce gazeteciler bu konuyu Zelenskiy'e sormuştu.

"BOL GELİYOR"

Lise döneminden beri beraber olduğu kız arkadaşıyla Olena Zelenska 2004'te evlenen Zelenski'ynin cevabı ise şöyle:

“Son birkaç yıldır evlilik yüzüğümü orta parmağıma takıyorum. Evlendiğimizde biraz daha dardı. Zamanla genişledi ve yüzük parmağıma bol gelmeye başladı. Eşim kuyumcuya gidip küçültmemi tavsiye etti ama ben hâlâ orta parmağıma takmaya devam ediyorum...”