Zelensky, Papa Francis ile görüştü

Zelensky, Papa Francis ile görüştü

Papa Francis ile Ukrayna'daki son gelişmeleri konuşan Zelensky, Vatikan'ın arabuluculuk yapmasını talep etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, birinci ayını tamamlamak üzere.

Henüz bir anlaşmaya varamayan taraflar, müzakerelerini sürdürüyor.

Ukrayna'da çok sayıda sivil hayatını kaybederken, 3 milyondan fazla Ukraynalı da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de barışın sağlanabilmesi için liderler arası temaslarını sürdürüyor.

PAPA İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak Ruhani Lider Papa Francis ile konuşan Zelensky, Ukrayna'daki insanlık dramının bitmesini istediğini söyledi.

VATİKAN'DAN ARABULUCULUK İSTEDİ

Zelensky, Rus birliklerinin insani koridorlara zarar verdiği yönünde Papa'yı bilgilendirdi. Aynı zamanda Vatikan'dan arabuluculuk isteyen Zelensky, "Vatikan'ın insan ıstırabına son vermedeki arabulucu rolü takdir edilecektir. Ukrayna'ya ve barış için dualarınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.