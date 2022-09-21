Zelensky, Rusya'nın kısmi seferberlik kararını değerlendirdi

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilişkin değerlendirme yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, “Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum” dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge, Rusya'ya katılmak için referandum kararı aldı.

Bu gelişme sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hemen ulusa seslendi.

Kısmi seferberlik ilanı

Putin konuşması sırasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Seferberliğin bugünden itibaren geçerli olacağını aktaran Rus Lider, “Batı, Rusya-Ukrayna arasında barış istemiyor. Ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Bizim asıl hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil.” dedi.

“Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum”

Putin’in kısmi seferberlik kararı için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’den de bir açıklama geldi.

Zelensky, “Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum.” dedi.

Düşmana teslim olan askere 10 yıl hapis

Öte yandan Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.