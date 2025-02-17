Volodimir Zelensky yarın Ankara'ya geliyor

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Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bölgede oldukça sıcak gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin detayları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabı üzerinden duyurdu.

Altun, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE OLACAK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ: İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.



Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

BARIŞ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR: ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNE AZ KALDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rus ve Amerikan heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı toplantıya dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lavrov ile Uşakov'un görüşme için bugün Riyad'a gideceği bilgisini paylaşan Peskov, "Onlar, salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi.