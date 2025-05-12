Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası bir açıklama da Zelensky'den geldi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de savaşın sonunu getirebilecek toplantının temel ayrıntılarını görüşmek üzere görüştüm. Desteği ve en üst düzeyde diplomasiyi kolaylaştırmaya hazır olması için minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak bir görüşe sahibiz.

"PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"