Zelensky'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşme sonrası bir açıklama da Zelensky'den geldi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de savaşın sonunu getirebilecek toplantının temel ayrıntılarını görüşmek üzere görüştüm. Desteği ve en üst düzeyde diplomasiyi kolaylaştırmaya hazır olması için minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak bir görüşe sahibiz.
"PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"
Ortaklarımızın ateşkesin izlenmesini sağlaması da önemlidir. Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barışı sağlamak için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık.
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