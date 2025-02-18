Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ankara’daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile olan güçlü ilişkilerine ve savaş sürecinde sağlanan desteğe büyük önem verdiklerini vurguladı.

MİSAFİRPERVERLİK VE YAPICI GÖRÜŞMELER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Zelensky, ziyaret sırasında gösterilen sıcak karşılama, misafirperverlik ve yapıcı görüşmeler için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik küresel süreçler ile Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanmasına dair kritik konuları detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'YE, VERDİKLERİ DESTEK VE KARARLI DURUŞ İÇİN MİNNETTARIZ"

İki liderin ayrıca ikili ilişkiler, ekonomik iş birlikleri, eğitim alanındaki ortak projeler, gıda güvenliği ve Rusya’nın elinde bulunan Ukraynalı mahkumların iadesine yönelik çalışmalar üzerinde durduğunu aktaran Zelensky, “Türkiye’ye, Ukrayna’ya verdiği tüm destek ve ülkemizin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı duruşu için minnettarız.” ifadelerini kullandı.