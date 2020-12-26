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    Zeydan Karalar: Belediye çalışanlarının maaşları, en az 3 bin 100 TL olacak

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından belediye çalışanlarının maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 05:32
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    Zeydan Karalar: Belediye çalışanlarının maaşları, en az 3 bin 100 TL olacak

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Zeydan Karalar yaptığı paylaşımda, belediye çalışanlarının maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "BELEDİYE ÇALIŞANIMIZIN ALACAĞI MAAŞ 3100 TL'DEN AZ OLMAYACAK"

    Karalar, yapytığı açıklamada, "Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerinde bulundu.

    Zeydan Karalar: Belediye çalışanlarının maaşları, en az 3 bin 100 TL olacak #1

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