Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEYDAN KARALAR YAPTIĞI PAYLAŞIMLA SALGINA YAKALANDIĞINI DUYURDU

Öte yandan Zeydan Karalar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığı doğruladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin."

Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı VİDEO

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