Zeydan Karalar'dan işçilere oy tehdidi: Kılıçdaroğlu'na oy atıp fotoğrafını çekin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın belediye işçilerine, "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip fotoğrafını çekin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. AK Parti ve MHP İl Başkanları, Karalar'ın bu talimatına tepki gösterdi.

AA

14 Mayıs'ta yapılan seçimle birlikte ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçimi süreci, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2.tur seçimiyle birlikte tamamlanacak.



Muhalefette ise Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi için büyük bir uğraş var.

Öyle ki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, belediye işçilerine "Oyunuzu Kılıçdaroğluna verin ve fotoğrafını çekin" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı.

"Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na verin ve bunun görüntüsünü çekin"

Karalar'ın bu talimatına tepki gecikmedi.

MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, yazılı açıklamasında, seçime kısa süre kaldığını anımsattı.

Seçim öncesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışanlara tehdit ve şantaj yoluna gittiğini belirten Kanlı, işçilere, "28 Mayıs’ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verin ve bunun görüntüsünü çekin, bize getirin, yoksa işten çıkarılırsınız" şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları aldıklarını ifade etti.

Kanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı. Şimdi de 28 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor. Bu durumun sadece Adana'da olmadığı bilinmektedir. Sözün bittiği yerdeyiz. Yazıklar olsun diyorum. Bu ayıp CHP'ye bir asır yeter. Demokrasimiz, insan hak ve hürriyetleri, milli irade tehdit ve tehlike altındadır. Yüksek Seçim Kurulunun olaya müdahil olması, Cumhuriyet savcılarımızın resen soruşturma açması, sorumluların ise cezalandırılması beklenmektedir."

"Bu talimat kanunlara aykırıdır"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızın şerefli, haysiyetli Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanının size verdiği 'Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip fotoğrafını çekin' talimatı bir suçtur. Amirlerinizin verdiği bu talimat kanunlara aykırıdır. Siz kıymetli bürokratlarımızın, memurlarımızın ve işçilerimizin bu suça ortak olmayacağınızı ve oyunuzu bu kör zihniyete gasbettirmeyeceğinizi biliyorum. Bu sebeple kanunsuz emirler yerine getirilmez."

"Allah'ın izniyle bu millet pazar günü sandıkta size cevabı verecek"

Sandık kurulu başkanlarına da çağrıda bulunan Ay, şunları kaydetti: