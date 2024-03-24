Zeydan Karalar'dan nefret dolu sözler! Taş medreselerde yetişenler bizim kardeşimiz olamaz DEM Parti'den özür dileyen CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülkücelere nefret dolu söylemlerde bulundu. Ülkücüleri kasteden Karalar, "Taş medreselerde yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" söyleminde bulundu.

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ensonhaber.com

Mayıs seçimlerinden bu yana skandaldan skandala sürüklenen CHP'de sular durulmuyor...

Seçim sürecinde vatandaşların her birini kucaklayacağız söylemleriyle sahaya çıkan CHP'liler işin sonunda söylemleriyle bunun tam tersini yapmayı sürdürüyor.

Seçim sürecinde bazı kesimlere yönelik saldırılar ve nefret dolu söylemler dozunu artırdı.

Hakaret ve psikolojik şiddet sürüyor

Özellikle televizyon ekranlarında kamuya açık alanlarda değerleri ve inançlarından dolayı vatandaşlara hakaret ve psikolojik şiddet sürüyor.

Zeydan Karalar'dan ırkçı söylemler

Bunun son örneği CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi.

Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ırkçı bir söylemde bulundu.

“Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz”

Zeydan Karalar, konuşması sırasında “Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” sözlerini kullandı.

Yayınlamayın uyarısı yaptı

Karalar, yaptığı skandal açıklamanın ardından "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulundu.

Büyük tepki çekti

Zeydan Karaları'ın özellikle ülkücüleri ve Arap kökenli vatandaşları hedef alan sözleri büyük tepki çekti.

Karalar, Arap kökenli olan ülkücü Karataş Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı adayı Necip Topuz üzerinden söylediği sözlerle ülkücü ve muhafazakar kesime açık bir şekilde hakarette bulundu.

DEM Parti'den özür dilemişti

Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Bir DEM'linin, “Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor” demesine Karalar “Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem” cevabını vermişti.