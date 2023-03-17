Zeynel Abidin Beyazgül: Abide Kavşağı'ndan Ahmet Eşref Fakıbaba sorumlu Ensonhaber'in yayınına konuk olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Kavşağı'nın kendi döneminde yapılmadığını Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde yapıldığını açıkladı.

Depremlerin üstüne bir de sel felaketi yaşadık...

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkileyen sel nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde adeta göle dönen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan Abide Köprülü Kavşağı tartışma yarattı.

8 kişinin yaşamını yitirdiği bölgeyle ilgili bazı iddialar gündem oldu.

Abide Köprülü Kavşağı tartışma yarattı

Bazı medya kuruluşlarından Abide Kavşağı'nın 2022 yılında açıldığı ve açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı gibi ifadeler yer aldı.

Konunun aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Beyazgül, Ensonhaber yayınına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ensonhaber canlı yayınında İlker Koç'un sorularını yapıldı.

Beyazgül, "Abide Kavşağı’nın yapımında hata var mı?" sorusuna programda cevap verdi.

"2012 yılında yapıldı"

Beyazgül yaptığı açıklamada, Abide Kavşağı'nın kendi döneminde değil 2012 yılında yapıldığını belirtti.

"Köprüden Ahmet Eşref Fakıbaba sorumlu"

Kendisine iftira atıldığını belirten Beyazgül, O dönemin belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın köprüden sorumlu olduğunu belirtti.

"Nasıl böyle iftiralar atılabiliyor"

8 kişinin yaşamına mal olan Abide Köprülü Kavşağı ile ilgili Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklamaları şu şekilde:

Abide Kavşağı 2012 yılında çıksın birisi göstersin sizin zamanınızda yapıldı diye. Bunlar bizim dönemimize ait konular değil. O dönemin belediye başkanının çıkıp cevap vermesi lazım. O zaman belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ydı. Kendisi bu konuyu o kadar iyi bilmesine rağmen nasıl bana suçu atabiliyor. Benimle nasıl bağlantı kurabiliyor. Kendisinin bilgisi dahilinde yapılmış bizimle ne alakası var. Nasıl böyle iftiralar atılabiliyor. 2012 yılında sesiniz çıkmadı bugün kalkıyorsunuz suçu bize bırakıyorsunuz.



Ben mühendis değilim, teknik arkadaşlar inceleme yaparlar neler yanlış yapılmış ne gibi hatalar var tespit edilir.

"Dere yatağında çadır yok"

Dere yatağına çadır kuruldu iddiasına ilişkinde açıklama yapan Beyazgül, "Alakası yok. Dere yatağında çadır yok, parklarda bir kısım insanlar orada çadırlardaydı." dedi.

"Protesto edenler CHP Kurultay Üyeleri"

Yaşanan protesto görüntülerine ilişkinde konuşan Beyazgül kendisini protesto edenlerin CHP Kurultay Üyeleri olduğunu söyledi.

Protestoya ilişkin Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklaması şu şekilde: