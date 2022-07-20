Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı

3 yıl sevgililik ve 1 yıllık evliliklerini devam ettiremeyen ikili, 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıl sevgili olduğu menajeri Tolga Akış ile 2021 yılında dünyaevine girdi.

Çeşme'de düzenlenen görkemli düğünle evlenen çiftin evlilikleri 1 yıl sürdü...

Boşanma kararı alan ikilinin sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ise takipçiler tarafından oldukça tepki görmüştü.

'Ayrılıyoruz ama hala arkadaşız' başlıklı açıklamalar dilden dile konuşulurken, ikili kararlarını şu ifadelerle duyurmuştu.

"İki günde bir buluşuyoruz, eş olmanın ötesinde ilişkimiz var"

Tolga Akış: “Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var.





"Sevgilim veya eşim değil, ailem"

Boşanma haberleri doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil ailem. Birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz.1

Tek celsede boşandılar

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın boşanma davası gerçekleşti. İkili, dava sonrasında resmi belge yayınladı.

Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandıkları öğrenildi.