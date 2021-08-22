Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polise hakaret etmesiyle gündeme geldi. Peki Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın biyografisi...

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı, Mersin'in Erdemli ilçesinde, görevli polis ekiplerinin ihbar alması nedeniyle durduruldu.

Polis,''Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor.'' diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

Ancak vekil Yılmaz, ''Yani bu benim sorunum mu? Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne?'' diyerek tepki gösterdi.

Bu görüntülerin gündeme gelmesiyle birlikte Zeynep Gül Yılmaz, sosyal medyada en çok konuşıulan isimler arasında yerini aldı.

Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Zeynep Gül Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Zeynep Gül Yılmaz kimdir? İşte AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın biyografisi...

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ZEYNEP GÜL YILMAZ KİMDİR?

1976 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen Zeynep Gül Yılmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Mut'ta yaptıktan sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisansını Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk bölümünde tamamlamıştır.

Tez konusu olan "Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu" kitabı basılan Yılmaz, halen Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Arabuluculuk eğitimi, Hacettepe Üniversitesi'nde Kamu İhale Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Enerji Hukuku, Rekabet Kurumunda ise Rekabet Hukuku Programı eğitimleri almıştır.

Ayrıca Başkent Üniversitesi'nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Uygulamalı Aktüerya Hukuku Bilirkişilik eğitimleri alan Yılmaz, AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı olarak görev yapmıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Gül Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesidir.