Zeynep Gül Yılmaz'dan polise hakareti sonrası ilk açıklama

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durdurup kimlik isteyen polise hakaret etmesi sonrası sosyal medya hesabından "Hukuksuz bir muameleye maruz kaldım" savunmasında bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın polise hakaret etmesi kamuoyunun gündemine oturdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ihbar üzerine aracıyla durduralan Yılmaz, duruma tepki göstererek "Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak." diyerek görev başındaki polislere hakaret etti.

AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polise hakaret etti VİDEO

Olay sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisini savunan Yılmaz, "Hukuksuz bir muameleye maruz kaldım." diyerek üzgün olduğunu belirtti.

"KAMUOYUNU BÖYLE BİR ŞEYLE MEŞGUL ETMEK İSTEMEZDİM"

Kendisine yapılan haksız muameleyi milletin takdirine bıraktığını söyleyen Yılmaz, şu açıklamayı yaptı;

"Üzgünüm...Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum."

AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz, aracını durduran polise hakaret etti HABERİ TIKLA

Mersin Valiliği'nden Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulması olayına ilişkin açıklama HABERİ TIKLA