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    Zeynep Kamil Hastanesinden "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yalanlama

    Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 21:10
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    Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın katıldığı bir panelde yaptığı "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor." açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.

    Prof. Dr. Ahmet Akın'ın gençlerle ilgili gündem yaratan açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirirken, çok sayıda kullanıcının yaptığı yorumların ardından olay kısa sürede Twitter'da TT oldu.

    Hastaneden açıklama geldi

    Bu konuşmanın üzerine Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

    Hastane yönetimi, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

    Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İddialar tamamen asılsızdır"

    "Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen ' Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır." denildi.

    Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama #1

    Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama #2

    Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama #3

    Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama #4


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