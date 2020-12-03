Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, “Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir.” bilgisini paylaştı.