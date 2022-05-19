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    Zeytin Dalı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Geçtiğimiz günlerde havan saldırısıyla yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 09:12
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    Zeytin Dalı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber...

    Bölgede görevli Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, 13 Mayıs tarihinde hain teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    Şehit oldu

    Tedavi altına alınan Haydar Şenel, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Hulusi Akar: Başımız sağ olsun

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

    Zeytin Dalı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #1


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