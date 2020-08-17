Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist yakalandı

Bölgede tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındı.

Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Türk askeri, Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristleri tek tek yakalıyor.

10 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki operasyonlar sonucu 10 teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.