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    Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK'lı öldürüldü

    Zeytin Dalı bölgesindeki TSK'nın üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:47
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    Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK'lı öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde hain teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Zeytin Dalı bölgesinde PKK'lı teröristler Türk Silahlı Kuvetleri'nin üs bölgesine taciz ateşi açtı.

    14 PKK'lı etkisiz

    Türk askerinin gerekli karşılığı vermesiyle 14 PKK'lı öldü.

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK lı öldürüldü #1


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