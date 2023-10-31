Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist daha öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.
Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.
2 terörist daha öldürüldü
Buna göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlere yine geçit verilmedi.
İşte o açıklama;
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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