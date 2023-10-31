Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist daha öldürüldü Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.

2 terörist daha öldürüldü

Buna göre Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlere yine geçit verilmedi.

İşte o açıklama;