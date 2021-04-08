Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Amerika ve Avrupa tarafından Suriye'de eğitilen ve silahlandırılan teröristler, kalleş bir saldırıyla 2 askerimizi şehit etti.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist, komandolar tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkis iz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.