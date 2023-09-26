Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

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Teröre ve teröriste geçit yok...
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.
Sayıları giderek azalan teröristle yönelik kahraman Mehmetçik, mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor.
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı başarılı haberi Zeytin Dalı bölgesinden bildirdi.
Bakanlık o açıklamasında şu cümleleri kullandı;
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.