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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.07.2020 - 08:49
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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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