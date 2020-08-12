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    Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 17:54
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 17:54
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    Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG’li terörist, yakalandı.

    20 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin gözaltına alındığı belirtilerek, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist yakalandı #1

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