Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı

Bölgede tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist, gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, operasyonlarını başarı ve kararlı bir şekilde sürdürüyor...

Zeytin Dalı bölgesinde de kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.

3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.