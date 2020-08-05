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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı

    Bölgede tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist, gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 11:45
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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı

    Bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, operasyonlarını başarı ve kararlı bir şekilde sürdürüyor...

    Zeytin Dalı bölgesinde de kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.

    3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı #1

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