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- Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist yakalandı
Bölgede tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist, gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 11:45
- Güncelleme : 05.08.2020 - 11:45
Bölücü terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, operasyonlarını başarı ve kararlı bir şekilde sürdürüyor...
Zeytin Dalı bölgesinde de kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.
3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.