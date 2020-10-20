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Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.