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- Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 14:41
Kahraman Mehmetçik hain terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
BİRİ KANDİL KADROSUNDAN OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca üstü çizilen 4 teröristten birinin PKK'nın Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı.