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    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 14:41
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    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik hain terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    BİRİ KANDİL KADROSUNDAN OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Ayrıca üstü çizilen 4 teröristten birinin PKK'nın Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı.

    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

     

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