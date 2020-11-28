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    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımızın, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 14:52
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    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımızın, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Ayrıntılar gelecek...

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