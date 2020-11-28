- Haberler
- Gündem Haberleri
- Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımızın, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 14:46
- Güncelleme : 28.11.2020 - 14:52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımızın, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Ayrıntılar gelecek...