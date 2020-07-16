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- Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındı.
- AA
- 16.07.2020 - 11:07
Yurt içi ve yurt dışı terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesinde de operasyonlarını sürdürüyor.
Bölgenin güvenli olabilmesi için kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.
"HAİN EMELLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİLER"
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.