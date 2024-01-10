Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
AA

Güvenlik güçleri, sınır ötesinde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Saldırılara güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz"

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)