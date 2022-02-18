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- Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 15:49
- Güncelleme : 18.02.2022 - 16:07
Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden başarılı bir operasyonu daha duyurdu.
6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.