Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden başarılı bir operasyonu daha duyurdu.

6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.