Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşinde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadelesi devam ediyor.

3 PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı bölgesine huzur ve güven ortamını bozmak üzere taciz ateşinde bulundu.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." denildi.