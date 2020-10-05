Dolar
7.7572
-0.0103%
Euro
9.1173
0.2275%
Altın
1899.39
0.0042%
Borsa
1155.69
0.9309%
G. Altın
473.37
-0.1053%
Bitcoin
83177.72
0.8702%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşinde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 11:31
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 11:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütleri ve teröristlerle kararlı mücadelesi devam ediyor.

    3 PKK/YPG'li terörist, Zeytin Dalı bölgesine huzur ve güven ortamını bozmak üzere taciz ateşinde bulundu.

    "ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." denildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir