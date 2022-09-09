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    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P.Uzm. Çvş. Ramazan Uçakçı, şehit düştü.
    • 09.09.2022 - 20:50
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 21:03
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    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

    Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara’da GATA'da tedaviye alındı.

    Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

    "Kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"

    MSB, yürekleri dağlayan haberi şu ifadelerle açıkladı;

    "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Ramazan UÇAKCI yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur."

    Çorum'a şehit ateşi düştü

    Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, Uçakçı’nın Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi.

    Şehidin Sungurluoğlu mahallesinde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

     

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #1



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