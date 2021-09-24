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- Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 24.09.2021 - 18:11
- Güncelleme : 24.09.2021 - 18:18
Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.