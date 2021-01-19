Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtarılan Afrin'de eğitime büyük destek

Terörün izlerinin silindiği Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde, toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden tam 3 yıl geçti.

Bölge sakinleri, oluşan güven ortamı ve istikrardan oldukça memnun.

10 BİN TERÖRİSTE KARŞI MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün saat 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı

SİVİLLER ROKETLERLE HEDEF ALINDI

Sivillerin zarar görmemesi için TSK ve SMO, her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Operasyon sürecinde Hatay ve Kilis bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yaptığı roketli saldırılarda toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 124 sivil yaralandı.

HAREKATIN DÖNÜM NOKTALARI

Harekatın en önemli ayaklarından biri, Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu.

Operasyonda, 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi, TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığı duyurdu.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

NÜFUS 350 BİNE ULAŞTI

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı.

Aradan geçen sürede ilçede yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı. Altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da yapıldığı bölgede, sokaklar düzenli olarak temizleniyor.

YEREL MECLİSLER KURULDU

TSK ve SMO'nun önceliği Afrin'de güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin evlerine dönmelerinin kolaylaştırılması ve hayatın normale döndürülmesi oldu. Arama ve tarama faaliyetlerinde, YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak, bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor. Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

SAĞLIKTA BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor. Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezde yer alan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 6 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

65 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Okullarda, YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi. İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Öte yandan ilçede geçen sürede 135 cami onarılarak ibadete açıldı.

"HUZUR VE REFAHA KAVUŞULDU"

Afrin Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Şeyh Raşid yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesi, şu an istikrarı yaşamakta. Siviller, huzurlu ve mutlu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. İlçe huzur ve refaha kavuştu." dedi. Raşid, Türkiye'nin Afrin halkını yalnız bırakmadığını söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR ÖZGÜRÜZ"

Afrinli sivillerden Muhammed Abbud, ilçenin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından kendilerini güvende hissettiklerini belirtti. Abbud, "Örgütün, sivilleri zorla silah altına almasından kurtulduk. Örgüt, okullarda kendi müfredatlarını zorunlu kılıyor ve insani faaliyetlere izin vermiyordu. Çok şükür şu an özgür olduğumuzu hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede halihazırda 30'a kadar yardım kuruluşunun faaliyet yürüttüğünü belirten Abbud, bölge halkının tüm ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Afrinli Kürt sivillerden Lokman Ebu Zir, ilçelerinin terörden temizlemesinden ardından bölgeye güven geldiğini ve kurulan yerel meclislerin halkın hizmetine koştuğunu dile getirdi.

Ebu Zir, "Bu süreçte, bizi en çok mutlu eden gelişmeler, eğitim ve sağlık alanında yaşandı. Çocuklarımız, Gaziantep Üniversitesi'nin ilçede açtığı eğitim fakültesinde eğitim alma fırsatı buldu. Okullarımız onarılarak yeniden eğitime hazır hale getirildi. Bize destek olan Türkiye'ye gönülden teşekkür ederiz." diye konuştu.

"EVLERİMİZE ELEKTRİK VE SU ULAŞTI"

YPG/PKK'nın bölge halkına karşı işlediği suçlara tanıklık eden Afrinli Kürtlerden Azad Osman,"Terör örgütü, Kürt halkına da çok zulüm etti. Arap ve Kürt ayrımına sebep oldu, birçok kişiyi bölgeden zorla göç ettirdi." dedi.

Osman, harekatla ilçenin teröristlerden temizlendiğini vurgulayarak "Operasyonun ardından eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Elektrik ve su evlerimize ulaştı. Türkiye'nin desteğiyle kurulan spor tesislerinde gençlerimiz spor yapıyor, kendilerini geliştiriyor. Türkiye ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kulllandı.