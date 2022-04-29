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    Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 14:36
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    Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…

    Yine Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini kendilerine hedef seçen teröristlere anında karşılık verildi.

    7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Operasyonun başarılı bir şekilde neticelendirildiği aktarıldı.


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