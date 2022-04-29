Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…

Yine Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini kendilerine hedef seçen teröristlere anında karşılık verildi.

7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonun başarılı bir şekilde neticelendirildiği aktarıldı.