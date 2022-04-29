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- Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 29.04.2022 - 13:57
- Güncelleme : 29.04.2022 - 14:36
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…
Yine Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini kendilerine hedef seçen teröristlere anında karşılık verildi.
7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyonun başarılı bir şekilde neticelendirildiği aktarıldı.